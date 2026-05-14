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14.05.2026 06:31:29
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Un hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 498,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 478,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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