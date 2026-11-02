02.11.2026 06:31:29

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 216,85 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 170,25 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 5 619,58 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 883,37 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 15,08 Prozent gesteigert.

Experten hatten einen Gewinn von 200,50 IDR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5 719,19 Milliarden IDR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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