PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Un hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 246,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 261,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at