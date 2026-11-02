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02.11.2026 06:31:29
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Un hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Un einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 314,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 296,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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