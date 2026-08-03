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03.08.2026 06:31:29
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 114,00 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 84,80 IDR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 4 606,86 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4 057,09 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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