PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 96,00 IDR. Im Vorjahresviertel waren 247,00 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 20 147,66 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17 415,14 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 208,84 IDR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 18 100,00 Milliarden IDR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at