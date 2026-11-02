PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 212,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 135,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 22 582,31 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18 665,85 Milliarden IDR umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 171,38 IDR prognostiziert, während der Umsatz bei 20 069,00 Milliarden IDR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at