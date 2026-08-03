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03.08.2026 06:31:29
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 SGD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 SGD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 2-1 Sh im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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