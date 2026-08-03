PT Indofood Sukses Makmur Tbk Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Indofood Sukses Makmur Tbk Un hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte PT Indofood Sukses Makmur Tbk Un 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,79 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at