PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Registered äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,04 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Registered 28,14 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 202,21 Milliarden IDR, gegenüber 203,27 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at