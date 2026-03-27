PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Registered lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 36,42 IDR, nach 35,31 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 269,72 Milliarden IDR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,77 Milliarden IDR in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 141,07 IDR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 116,71 IDR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 929,96 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 824,60 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at