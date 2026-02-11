|
11.02.2026 06:31:28
PT Indosat Tbk (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PT Indosat Tbk (B) lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59,61 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Indosat Tbk (B) ein EPS von 32,02 IDR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 15 356,57 Milliarden IDR gegenüber 14 074,83 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 170,84 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 152,27 IDR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56 518,14 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 55 886,87 Milliarden IDR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
