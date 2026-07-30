PT Indosat Tbk (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Indosat Tbk (B) präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

PT Indosat Tbk (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 87,37 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,76 IDR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,05 Prozent auf 15 432,48 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13 531,72 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at