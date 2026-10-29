PT Indosat Tbk (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Indosat Tbk (B) lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,00 IDR. Im Vorjahresviertel waren 38,82 IDR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Indosat Tbk (B) 15 097,01 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14 051,99 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 46,82 IDR geschätzt. Der Umsatz war auf 15 403,69 Milliarden IDR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at