PT ITSEC Asia Tbk Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT ITSEC Asia Tbk Registered hat am 29.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,64 IDR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT ITSEC Asia Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,90 Milliarden IDR im Vergleich zu 157,99 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,72 IDR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT ITSEC Asia Tbk Registered 527,13 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 325,13 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 7,00 IDR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 456,00 Milliarden IDR beziffert.

Redaktion finanzen.at