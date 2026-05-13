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13.05.2026 06:31:29
PT J Resources Asia Pasifik Tbk präsentierte Quartalsergebnisse
PT J Resources Asia Pasifik Tbk ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT J Resources Asia Pasifik Tbk die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,66 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,16 IDR je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent auf 1 118,37 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 981,72 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,05 IDR eingefahren. Im Vorjahr waren 6,34 IDR je Aktie erzielt worden.
PT J Resources Asia Pasifik Tbk hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4 753,45 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3 739,56 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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