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18.05.2026 06:31:29
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 156,00 IDR. Im letzten Jahr hatte PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) einen Gewinn von 59,00 IDR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 17 714,00 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) 14 332,27 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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