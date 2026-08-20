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20.08.2026 06:31:29
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk (A) (A) hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,16 Prozent auf 17 641,13 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13 149,32 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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