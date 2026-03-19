PT Jasa Armada Indonesia Tbk Registered präsentierte Quartalsergebnisse

PT Jasa Armada Indonesia Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,56 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,67 IDR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,26 Prozent auf 381,44 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 398,41 Milliarden IDR gelegen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 37,22 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 31,62 IDR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT Jasa Armada Indonesia Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1 474,81 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 345,03 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 9,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at