PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 128,27 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) 170,18 IDR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8 806,91 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 8 336,86 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 504,22 IDR. Im Vorjahr waren 624,92 IDR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) 29 890,25 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28 703,21 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

