PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 156,31 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) 130,02 IDR je Aktie erwirtschaftet.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6 663,19 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6 482,43 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at