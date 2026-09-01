|
01.09.2026 06:31:29
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 156,31 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) 130,02 IDR je Aktie erwirtschaftet.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (B) (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6 663,19 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6 482,43 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.