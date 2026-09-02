PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,09 Prozent zurück. Hier wurden 377,7 Millionen USD gegenüber 393,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at