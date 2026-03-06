|
06.03.2026 06:31:28
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un präsentierte Quartalsergebnisse
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 528,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,7 Millionen USD umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,610 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,80 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.