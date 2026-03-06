PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un präsentierte Quartalsergebnisse

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 528,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,7 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,610 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,80 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at