PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,96 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 17,27 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1 521,50 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,83 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 51,29 IDR, nach 34,73 IDR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 782,64 Milliarden IDR – ein Plus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 2 116,29 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at