PT Jaya Agra Wattie Tbk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Jaya Agra Wattie Tbk hat am 06.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,03 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,670 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 397,17 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,05 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

PT Jaya Agra Wattie Tbk hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,840 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -11,890 IDR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 741,94 Milliarden IDR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte PT Jaya Agra Wattie Tbk einen Umsatz von 1 070,77 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.at