|
05.11.2026 06:31:28
PT Jaya Agra Wattie Tbk: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PT Jaya Agra Wattie Tbk hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 3,88 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Jaya Agra Wattie Tbk 0,130 IDR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 522,33 Milliarden IDR gegenüber 406,68 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!