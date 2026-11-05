PT Jaya Agra Wattie Tbk: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PT Jaya Agra Wattie Tbk hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,88 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Jaya Agra Wattie Tbk 0,130 IDR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 522,33 Milliarden IDR gegenüber 406,68 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at