PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,72 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 6,06 IDR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 583,28 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 1 378,44 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,82 IDR gegenüber 11,43 IDR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3 853,98 Milliarden IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3 875,32 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at