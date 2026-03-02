02.03.2026 06:31:29

PT Jaya Real Property Tbk Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Jaya Real Property Tbk Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 31,07 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,73 IDR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Jaya Real Property Tbk Registered 1 015,72 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 909,14 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 101,14 IDR beziffert, während im Vorjahr 87,57 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3 304,16 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 10,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 978,61 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

