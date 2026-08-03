PT Kalbe Farma Tbk: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Kalbe Farma Tbk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19,68 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,78 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,03 Prozent auf 9 800,45 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 233,93 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at