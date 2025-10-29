|
29.10.2025 06:31:28
PT Kalbe Farma Tbk: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PT Kalbe Farma Tbk hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14,44 IDR. Im Vorjahresviertel waren 12,41 IDR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8 909,00 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 7 910,51 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 14,49 IDR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 8 797,20 Milliarden IDR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
