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03.08.2026 06:31:29
PT Kalbe Farma Tbk Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PT Kalbe Farma Tbk Un äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat PT Kalbe Farma Tbk Un mit einem Umsatz von insgesamt 555,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,06 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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