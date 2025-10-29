PT Kalbe Farma Tbk Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Kalbe Farma Tbk Un hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 540,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Kalbe Farma Tbk Un 502,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at