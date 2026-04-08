PT Kimia Farma (Persero) Tbk (B) (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (B) (B) hat am 05.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

PT Kimia Farma (Persero) Tbk (B) (B) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 27,89 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -75,530 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 215,12 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 2 074,69 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 60,170 IDR. Im Vorjahr waren -151,310 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PT Kimia Farma (Persero) Tbk (B) (B) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9 223,33 Milliarden IDR im Vergleich zu 9 938,96 Milliarden IDR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at