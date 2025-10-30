PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (B) (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 109,30 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -98,800 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (B) (B) 4 012,96 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3 359,28 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at