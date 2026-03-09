PT Lautan Luas Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Lautan Luas Tbk hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Lautan Luas Tbk 25,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2 374,32 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 988,65 Milliarden IDR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 99,00 IDR gegenüber 146,00 IDR je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 8 799,18 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7 722,38 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

