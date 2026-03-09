09.03.2026 06:31:29

PT Lautan Luas Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Lautan Luas Tbk hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Lautan Luas Tbk 25,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2 374,32 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 988,65 Milliarden IDR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 99,00 IDR gegenüber 146,00 IDR je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 8 799,18 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7 722,38 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen