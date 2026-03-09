|
09.03.2026 06:31:29
PT Lautan Luas Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
PT Lautan Luas Tbk hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,00 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Lautan Luas Tbk 25,00 IDR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 2 374,32 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 988,65 Milliarden IDR umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 99,00 IDR gegenüber 146,00 IDR je Aktie im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 8 799,18 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7 722,38 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!