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30.07.2026 06:31:29
PT Lautan Luas Tbk legte Quartalsergebnis vor
PT Lautan Luas Tbk hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 58,00 IDR gegenüber 27,00 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,33 Prozent auf 2 858,25 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 096,61 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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