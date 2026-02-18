PT Link Net Tbk Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Link Net Tbk Registered hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 153,00 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Link Net Tbk Registered -140,000 IDR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Link Net Tbk Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 686,85 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 876,25 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 527,000 IDR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -431,000 IDR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3 081,59 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 520,69 Milliarden IDR umgesetzt.

