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21.05.2026 06:31:29
PT Link Net Tbk Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PT Link Net Tbk Registered präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 159,00 IDR gegenüber -129,000 IDR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 661,36 Milliarden IDR gegenüber 810,28 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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