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05.11.2026 06:31:28
PT Lippo Securities Tbk (A) (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT Lippo Securities Tbk (A) (A) gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 154332,58 IDR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,32 IDR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 277274,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 174,75 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,0 Millionen IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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