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19.03.2026 06:31:28

PT Mandom Indonesia Tbk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Mandom Indonesia Tbk hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 45,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PT Mandom Indonesia Tbk ein Ergebnis je Aktie von -94,000 IDR vermeldet.

PT Mandom Indonesia Tbk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 565,18 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 514,78 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 38,00 IDR beziffert. Im Vorjahr hatte PT Mandom Indonesia Tbk -310,000 IDR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2 146,55 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 859,37 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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