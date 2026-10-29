PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,00 IDR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 6 310,70 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 150,65 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 22,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at