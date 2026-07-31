PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Registered hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5 168,03 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 4 475,20 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at