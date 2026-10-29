PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk Un äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,22 Prozent auf 353,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 312,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at