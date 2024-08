PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,73 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,94 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 243,36 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 132,61 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

