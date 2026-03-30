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30.03.2026 06:31:29

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 20,98 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 17,21 IDR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered 242,63 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,88 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 74,70 IDR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,40 IDR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat PT Mark Dynamics Indonesia Tbk Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 837,31 Milliarden IDR. Im Vorjahr waren 909,99 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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