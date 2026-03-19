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19.03.2026 06:31:28

PT Mastersystem Infotama Tbk Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PT Mastersystem Infotama Tbk Registered hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 75,90 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 69,92 IDR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Mastersystem Infotama Tbk Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 190,93 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 902,78 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 174,90 IDR beziffert, während im Vorjahr 168,92 IDR je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 5 454,70 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5 361,54 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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