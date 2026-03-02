PT Matahari Department Store Tbk (A) Kelas A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PT Matahari Department Store Tbk (A) Kelas A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,00 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 91,00 IDR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 358,90 Milliarden IDR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 482,09 Milliarden IDR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 324,00 IDR beziffert. Im Jahr zuvor waren 366,00 IDR je Aktie erzielt worden.

PT Matahari Department Store Tbk (A) Kelas A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5 784,72 Milliarden IDR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6 398,77 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

