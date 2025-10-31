PT Matahari Department Store Tbk (A) Kelas A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Matahari Department Store Tbk (A) Kelas A lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,00 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,000 IDR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Matahari Department Store Tbk (A) Kelas A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 024,57 Milliarden IDR im Vergleich zu 1 164,09 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at