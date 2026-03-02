02.03.2026 06:31:29

PT Matahari Department Store Tbk Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Matahari Department Store Tbk Un lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat PT Matahari Department Store Tbk Un im vergangenen Quartal 81,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Matahari Department Store Tbk Un 93,8 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,200 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT Matahari Department Store Tbk Un mit einem Umsatz von insgesamt 349,09 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -13,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen