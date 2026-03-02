PT Matahari Department Store Tbk Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Matahari Department Store Tbk Un lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach 0,060 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat PT Matahari Department Store Tbk Un im vergangenen Quartal 81,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Matahari Department Store Tbk Un 93,8 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,200 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PT Matahari Department Store Tbk Un mit einem Umsatz von insgesamt 349,09 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -13,42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at