20.02.2026 06:31:28

PT Matahari Putra Prima Tbk präsentierte Quartalsergebnisse

PT Matahari Putra Prima Tbk hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Matahari Putra Prima Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 779,29 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 1 677,44 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,000 IDR. Im Vorjahr hatten -9,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7 253,20 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7 118,36 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen