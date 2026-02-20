|
PT Matahari Putra Prima Tbk präsentierte Quartalsergebnisse
PT Matahari Putra Prima Tbk hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Matahari Putra Prima Tbk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 779,29 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 1 677,44 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,000 IDR. Im Vorjahr hatten -9,000 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 7 253,20 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7 118,36 Milliarden IDR umgesetzt.
